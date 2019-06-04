"Ливерпуль" получил кубок "Девяти ценностей" от юных футболистов в Мадриде

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кубок "Девяти ценностей" присужден футбольному клубу "Ливерпуль" по итогам голосования юных участников седьмого сезона международной детской социальной программы "Футбол для дружбы", сообщили БЕЛТА в "АГТ-Медиа".

В этом году ребята выбирали победителя среди клубов - участников Лиги чемпионов УЕФА - 2019. Голосование проводилось в рамках финальных мероприятий седьмого сезона программы "Футбол для дружбы" в Мадриде. Юные участники выбирали самую социально ответственную команду в международном лагере Дружбы. В тройку лидеров помимо победителя вошли команды клубов "Тоттенхэм" и "Барселона".

"Ливерпуль" стал шестым по счету обладателем кубка "Девяти ценностей". С 2015 года награду получили такие футбольные клубы, как "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Аль-Вахда" (Сирия) и "Реал Мадрид" (Испания). В 2018 году юные участники "Футбола для дружбы" выбирали самую социально ответственную команду среди национальных сборных, принимавших участие в чемпионате мира по футболу. Тогда они сочли достойной кубка "Девяти ценностей" футбольную сборную Бразилии.

Кубок "Девяти ценностей" - ежегодная награда программы "Футбол для дружбы". Кубок создан известным немецким скульптором Ахимом Риппергером в 2015 году. Скульптура представляет собой фигуру юного футболиста, держащего в руках земной шар в виде футбольного мяча. Она символизирует одну из ключевых целей международной программы "Футбола для дружбы", заключающуюся в продвижении среди юного поколения базовых общечеловеческих ценностей, отметили в "АГТ-Медиа".

Финальные мероприятия седьмого сезона программы "Футбол для дружбы" прошли в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В них приняли участие более 800 человек из стран Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки.

Беларусь представили четыре юных футболиста: София Метельская и Яна Сташкова, воспитанницы футбольного клуба Minsk Ladies, Анна Годинская и Мелана Суровцева из ФК "Минск". Команда девочек отправилась в Мадрид под руководством тренера Евгения Шпакова.

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. Проект поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тыс. участников и приобрела свыше 5 млн сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.-0-