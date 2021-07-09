Любители сразятся с профессионалами в конкурсе "Кубок "Привал"

Финал конкурса трехочковых бросков на призы базы отдыха "Привал" состоится 11 июля 2021 года в 12.00.

Любители баскетбола получат уникальную возможность посоревноваться с профессионалами - участие в конкурсе трехочковых бросков примут игроки национальных команд.

Планируется, что в числе участников конкурса зрители увидят спортсменов мужской сборной Беларуси, которые сейчас под руководством Ростислава Вергуна готовятся ко второму раунду европейской преквалификации ЧМ-2023. За главный приз поборются Максим Салаш, Артем Параховский, Андрей Стабровский, Алексей Тростинецкий, Бенджамин-Павел Дуду, Евгений Белянков, Дмитрий Ривный, Роман Рубинштейн, Александр Семенюк, Кирилл Ситник, Вадим Стубеда, Владислав Близнюк, Максим Коратцов, Иван Аладко, Денис Викентьев, Владислав Микульский, Дарол-Эрнандес Зиненко.

Также заявки на участие в конкурсе уже сейчас подали игроки мужской нацкоманды 3х3, бронзовые призеры II Европейских игр Сергей Вабищевич, Максим Лютыч, Андрей Рогозенко, игрок женской сборной Беларуси 3х3 U-23, серебряный призер ЧЕ-2015 по баскетболу 3х3 до 18 лет Мария Адащик, игроки женской сборной Беларуси 3х3 U-23 Екатерина Карпук, Наталья Горбачева, а также другие представители мужских и женских молодежных сборных страны.

Напомним, чтобы стать 11 июля участником конкурса бросков на базе отдыха "Привал" (Гродно) и поспорить за главный денежный приз в размере 16 000 белорусских рублей, нужно было принять участие в соревнованиях на БО "Привал". Все попытки и результаты были зафиксированы специалистами, а лучшие любители мужчины и женщины получат приглашение на финал.

Конкурс трехочковых бросков (мужчины):

1 место - 16 000

2 место - 10 000

3 место – 6 000

Конкурс трехочковых бросков (женщины):

1 место - 16 000

2 место - 10 000

3 место - 6 000

Правила конкурса

В конкурсе участники пытаются за 60 секунд сделать как можно больше попаданий из 25 бросков с пяти точек с трехочковой линии. Игроки начинают бросать с одного угла площадки и двигаются от точки до другой точки вдоль дуги, пока не достигают другого угла. Последний выброшенный мяч (moneyball) с каждой точки оценивается в 2 балла, все остальные попадания оцениваются в 1 балл. Цель этого соревнования состоит в том, чтобы попасть как можно больше мячей и, соответственно, набрать как можно больше очков. Максимальное количество очков для данного конкурса - 30.

База отдыха "Привал" располагается в живописной лесопарковой зоне "Пышки" на берегу реки Неман возле Гродно. Территория "Привала" небезосновательно является популярным местом для отдыха как для белорусских туристов, так и для зарубежных гостей нашей страны. Наличие хорошо оборудованных спортивных площадок, прокат различных транспортных средств, уютные беседки, развлекательные комплексы, современная гостиница, разнообразное меню в местном кафе - все это позволит каждому гостю комплекса провести выходные или отпуск в красивом месте на природе, а также найти активности на любой вкус.

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