Лобастов, Лазовский, Воробей и Смольский выступят в составе сборной Беларуси в эстафете ОИ

14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Тренеры белорусской мужской сборной назвали имена биатлонистов, которые завтра выступят в эстафетной гонке Олимпийских игр, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

В составе белорусской команды на лыжню выйдут Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и серебряный призер индивидуальной гонки Антон Смольский. Белорусы получили 5-й номер, а всего в эстафету заявлена 21 команда. Старт эстафетной гонки 4х7,5 км в биатлонном центре в Чжанцзякоу будет дан завтра в полдень по минскому времени.

В Пхенчхане-2018 белорусская эстафетная команда заняла 8-е место. Тогда в составе были Антон Смольский, Роман Елетнов, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников. На двух Олимпийских играх - в Лиллехаммере-1994 и Нагано-1998 - белорусская команда занимала 4-е место, это пока лучший результат в мужских эстафетах.

В женской эстафете прошлой Олимпиады белоруски Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Динара Алимбекова и Ирина Лещенко (Кривко) завоевали золотую медаль.-0-