Лобастов, Лазовский, Воробей и Смольский выступят в составе сборной Беларуси в эстафете ОИ

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 14 февраля 2022
Минск Ясно -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:20 В Молодечно задержали потребителя метадона Происшествия
14:18 Более 100 км газопровода планируют построить в Гомельской области в 2022 году Регионы
14:17 Переговоры о присоединении Беларуси к ВТО вышли на заключительную стадию Общество
14:14 Витебчанин украл из инфокиоска $1700, а потом выбросил их Происшествия
14:07 Кухарев: у молодых людей есть видение, как должен жить и развиваться город Общество
14:04 МИД: Беларусь сохраняет приверженность развитию диалога и добрососедского взаимодействия с ЕС Политика
14:01 ФОТОФАКТ: В 2022 году в Гомельской области запланировано строительство 520 тыс. кв.м жилья Регионы
13:55 МИД Беларуси опубликовал внешнеполитический обзор по итогам 2021 года Политика
13:53 Караев: особенно важно обсуждать проект Конституции в трудовых коллективах Регионы
13:49 "Нужно было отомстить за промах Динары". Тренер о серебряной медали Смольского Спорт
13:38 Эксперт рассказала об инфраструктуре ядерной безопасности в Беларуси Общество
13:37 Сивак представил коллективу нового главу "Белгоспищепрома" Общество
13:25 Доллар и евро на торгах 14 февраля подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:22 В Перу нашли детские мумии возрастом более 1,4 тыс. лет В мире
13:16 ФОТОФАКТ: В Гродно появились первые подснежники Регионы
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 6605 пациентов с COVID-19, выписаны 413 Общество
13:12 Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минском районе 17 февраля Регионы
13:04 Брестчанка сообщила мошенникам данные банковской карты и лишилась Br4 тыс. Происшествия
13:04 Около 12 тыс. жителей Витебской области как не занятые в экономике будут оплачивать услуги полностью Регионы
12:54 Канадские хоккеистки первыми вышли в финал женского олимпийского турнира Спорт
12:54 ФОТОФАКТ: Фестиваль лимонов проходит в Ментоне Калейдоскоп
12:53 Премьера спектакля "Пачупкі" состоится в Республиканском театре белорусской драматургии Культура
12:46 Лукашенко согласился помочь со снятием искусственно созданного напряжения на украинском "фронте" Президент
12:45 В НАН рассказали, как продвигается создание совместного с Россией исследовательского ядерного реактора Общество
12:41 Лобастов, Лазовский, Воробей и Смольский выступят в составе сборной Беларуси в эстафете ОИ Спорт
12:36 Кухарев встречается с участниками проекта "Минская смена" в городской ратуше Регионы
12:35 ФОТОФАКТ: Гуськова и Андриянова выступят в финале олимпийского турнира по лыжной акробатике Спорт
12:25 В Беларуси в 2021 году капитально отремонтировано более 3,3 млн кв.м жилья Экономика
12:23 Украинский политик Мороз: предпосылок для войны нет Политика
12:12 В Беларуси за сутки зарегистрированы 147 пострадавших от гололедных и холодовых травм Общество
Все новости
Все новости
Спорт
14 февраля 2022, 12:41

Лобастов, Лазовский, Воробей и Смольский выступят в составе сборной Беларуси в эстафете ОИ

Фото НОК
Фото НОК
Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
"Нужно было отомстить за промах Динары". Тренер о серебряной медали Смольского
Канадские хоккеистки первыми вышли в финал женского олимпийского турнира

14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Тренеры белорусской мужской сборной назвали имена биатлонистов, которые завтра выступят в эстафетной гонке Олимпийских игр, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

В составе белорусской команды на лыжню выйдут Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и серебряный призер индивидуальной гонки Антон Смольский. Белорусы получили 5-й номер, а всего в эстафету заявлена 21 команда. Старт эстафетной гонки 4х7,5 км в биатлонном центре в Чжанцзякоу будет дан завтра в полдень по минскому времени.

В Пхенчхане-2018 белорусская эстафетная команда заняла 8-е место. Тогда в составе были Антон Смольский, Роман Елетнов, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников. На двух Олимпийских играх - в Лиллехаммере-1994 и Нагано-1998 - белорусская команда занимала 4-е место, это пока лучший результат в мужских эстафетах.

В женской эстафете прошлой Олимпиады белоруски Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Динара Алимбекова и Ирина Лещенко (Кривко) завоевали золотую медаль.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
биатлон НОК Беларуси Олимпиада
Новости рубрики Спорт
Антон Смольский "Нужно было отомстить за промах Динары". Тренер о серебряной медали Смольского
Фото Reuters Канадские хоккеистки первыми вышли в финал женского олимпийского турнира
Анастасия Андриянова ФОТОФАКТ: Гуськова и Андриянова выступят в финале олимпийского турнира по лыжной акробатике
Анастасия Андриянова Анастасия Андриянова стала финалисткой олимпийского турнира по лыжной акробатике
Анна Гуськова Анна Гуськова вышла в финал олимпийского турнира по лыжной акробатике
Камила Валиева. Фото ТАСС СAS разрешил российской фигуристке Валиевой продолжить выступление на ОИ
Главное
Александр Мороз и Александр Лукашенко Лукашенко заявил о непричастности Беларуси к обострению отношений с Украиной
Лукашенко проанонсировал встречу с Путиным в ближайшее время
Лукашенко раскрыл причины белорусско-российского учения возле украинской границы
Минздрав обновил информацию о стационарах для помощи пациентам с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко рассказал, когда из Беларуси выведут российские войска
Лукашенко согласился помочь со снятием искусственно созданного напряжения на украинском "фронте"
ФОТОФАКТ: Гуськова и Андриянова выступят в финале олимпийского турнира по лыжной акробатике
Сивак представил коллективу нового главу "Белгоспищепрома"
МИД Беларуси опубликовал внешнеполитический обзор по итогам 2021 года
На учении "Союзная решимость" продолжается отработка учебно-боевых задач
Караев: особенно важно обсуждать проект Конституции в трудовых коллективах
Лобастов, Лазовский, Воробей и Смольский выступят в составе сборной Беларуси в эстафете ОИ
Законопроект о регулировании безопасности использования атомной энергии планируют внести в парламент в апреле
Постпреды обсудят проект повестки дня заседания СМИД СНГ
Порывистый ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 15 февраля
За сутки в Беларуси зарегистрированы 6605 пациентов с COVID-19, выписаны 413
ОДКБ, СНГ и ШОС заявят о совместной позиции по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом
В Беларуси в 2021 году капитально отремонтировано более 3,3 млн кв.м жилья
Доллар и евро на торгах 14 февраля подорожали, российский рубль подешевел
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.