"Локомотив" и "Крылья Советов" вышли в финал Кубка России

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский "Локомотив" и самарские "Крылья Советов" пробились в финал Кубка России по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Москве с земляками из ЦСКА, футболисты "Локомотива" успешно оборонялись и смогли трижды поразить ворота соперников. В первом тайме счет открыл Франсуа Камано, а после перерыва хавбек армейцев Иван Обляков отправил мяч в собственные ворота, а в самой концовке Гжегож Крыховяк довел дело до разгрома - 3:0. Белорусский нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович вышел на замену на 78-й минуте встречи, а форвард ЦСКА Илья Шкурин появился на поле на 81-й минуте.

В другом сегодняшнем полуфинале, проходившем в Грозном, борьба была более упорной. В основное время футболисты "Ахмата" и "Крыльев Советов" много атаковали, но так и не смогли поразить ворота друг друга - ничья 0:0. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне самарского клуба - 4:1.

Решающий поединок кубкового розыгрыша состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.-0-