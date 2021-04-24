"Локомотив" и "Зенит" одержали крупные победы в чемпионате России

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты футбольного чемпионата России одержали крупные победы в поединках 27-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры турнира футболисты "Зенита" разгромили в Санкт-Петербурге волгоградский "Ротор" с "сухим" счетом 6:0. Ббелорусский полузащитник гостей Владимир Медведь вышел на замену на 79-й минуте встречи, а Иван Маевский не играл.

Идущий вторым московский "Локомотив" уверенно переиграл в Саранске аутсайдера премьер-лиги "Тамбов" с результатом 5:2. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович провел на поле весь второй тайм, а полузащитник тамвовского клуба Дмитрий Герман остался в запасе.

Московское "Динамо" уступило на своей арене "Химкам" - 0:1, а в Екатеринбурге местный "Урал" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" - 1:1.

Завтра "Краснодар" под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграет в Казани с местным "Рубином". Футболисты "Ростова" с белорусским защитником Александром Павловцом в составе на своем поле встретятся с тульским "Арсеналом", за который играют белорусские полузащитники Юрий Ковалев и Валерий Громыко. В столичном дерби московский "Спартак" будет соперничать с ЦСКА с белорусским форвардом Ильей Шкуриным в составе.

Турнирную таблицу российского чемпионата возглавляет "Зенит", у которого 58 очков, "Локомотив" набрал 52 балла, в активе "Спартака" 47 очков, у ЦСКА, "Динамо" и "Рубина" по 46 зачетных баллов. Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, у "Ротора" 18 баллов, "Уфа" набрала 20 очков, "Арсенал" имеет 23 очка.

Лидером бомбардирской гонки является зенитовец Сердар Азмун, забивший 16 мячей.-0-