"Локомотив" обыграл "Уфу" в футбольном чемпионате России

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" одолели "Уфу" с результатом 1:0 в домашней встрече 11-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победный гол в этом матче забил польский полузащитник москвичей Гжегож Крыховяк, который поразил ворота гостей на 68-й минуте. Белорусский нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович вышел на замену в самом конце игры.

Футболисты "Краснодара" обыграли на своей арене казанский "Рубин" со счетом 3:1. Белорусский защитник краснодарского клуба Александр Мартынович в этой встрече на поле не выходил.

Действующий чемпион России "Зенит" переиграл в Санкт-Петербурге гостей из "Сочи" с результатом 3:1.

Московский "Спартак" одержал волевую викторию в гостевом матче с "Химками" - 3:2.

Завтра московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко примет на своем поле земляков из "Динамо", в тренерский штаб которого входит белорус Александр Кульчий. Тульский "Арсенал" с белорусскими полузащитниками Валерием Громыко и Юрием Ковалевым в составе сыграет у себя дома с "Уралом" из Екатеринбурга, за который выступает белорусский защитник Николай Золотов. Волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич, встретится на своей арене с гостями из "Тамбова". Футболисты сыграют у себя дома с "Ахматом" из Грозного.

Турнирное таблицу российской премьер-лиги возглавляют "Зенит" и "Спартак", набравшие по 24 очка в 11 проведенных матчах, у "Локомотива" 21 зачетный балл, ЦСКА и "Сочи" имеют по 19 очков, "Краснодар" набрал на один балл меньше.-0-