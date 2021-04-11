"Локомотив" одержал 6-ю победу подряд в матчах российского чемпионата

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский "Локомотив" одержал шестую победу подряд в матчах футбольного чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 25-го тура железнодорожники переиграли на своей арене московский "Спартак" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме - на 22-й минуте отличился Франсуа Камано, а незадолго до перерыва окончательный результат установил Федор Смолов. Белорусский нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович вышел на замену на 78-й минуте встречи.

Футболисты "Краснодара" неудачно провели первый поединок под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко, проиграв в Туле местному "Арсеналу" со счетом 0:1. Белорусский защитник "Краснодара" Александр Мартынович провел весь матч, а белорусские полузащитники туляков Валерий Громыко и Юрий Ковалев на поле не выходили.

Лидер турнира питерский "Зенит" одержал волевую победу в гостях у футболистов "Сочи" - 2:1. Оба мяча у зенитовцев забил Сердар Азмун, который с 15 голами единолично возглавил список лучших бомбардиров премьер-лиги.

Результаты других игр 25-го тура российского первенства: "Уфа" - "Ахмат" (Грозный) - 3:0, "Ростов" - "Рубин" - 0:1, "Химки" - "Тамбов" - 1:0, "Динамо" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург) - 2:2.

В последнем поединке этого тура московский ЦСКА, за который играет белорусский форвард Илья Шкурин, 12 апреля встретится в Москве с волгоградским "Ротором".

Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 51 очко, "Спартак" - 47, "Локомотив" - 46, ЦСКА - 43, "Рубин" - 43, "Динамо" - 43. Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, 17 баллов в активе "Уфы", у "Ротора 18 очков, "Арсенал" набрал 20 очков.-0-