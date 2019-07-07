"Локомотив" одержал волевую победу над "Зенитом" и в третий раз завоевал футбольный Суперкубок России

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладатель Кубка России московский "Локомотив" победил чемпиона страны питерский "Зенит" 3:2 и в третий раз завоевал Суперкубок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок открытия нового футбольного сезона, проходивший на кардинально обновленном московском стадионе "Динамо" имени Льва Яшина (теперь "ВТБ-Арена"), получился очень ярким и напряженным. В дебюте встречи один из лидеров атак "Локомотива" Федор Смолов открыл счет, а на последних секундах первого тайма Сердар Азмун сравнял результат.

Вскоре после перерыва он же вывел "Зенит" вперед. Пропустив два мяча, подопечные Юрия Семина не сдались, и на 79-й и 82-й минутах игры Алексей Миранчук оформил голевой дубль и принес волевую викторию "Локомотиву" - 3:2.

"Железнодорожники" выигрывали Суперкубок в 2003 и 2005 годах. Больше всего этот трофей завоевывал московский ЦСКА - 7 раз, четырежды его выигрывал "Зенит".

Очередной чемпионат России по футболу стартует 12 июля.-0-

Фото ФК "Локомотив"