"Локомотив" одержал волевую победу над "Зенитом" и в третий раз завоевал футбольный Суперкубок России

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладатель Кубка России московский "Локомотив" победил чемпиона страны питерский "Зенит" 3:2 и в третий раз завоевал Суперкубок, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Поединок открытия нового футбольного сезона, проходивший на кардинально обновленном московском стадионе "Динамо" имени Льва Яшина (теперь "ВТБ-Арена"), получился очень ярким и напряженным. В дебюте встречи один из лидеров атак "Локомотива" Федор Смолов открыл счет, а на последних секундах первого тайма Сердар Азмун сравнял результат.
Вскоре после перерыва он же вывел "Зенит" вперед. Пропустив два мяча, подопечные Юрия Семина не сдались, и на 79-й и 82-й минутах игры Алексей Миранчук оформил голевой дубль и принес волевую викторию "Локомотиву" - 3:2.
"Железнодорожники" выигрывали Суперкубок в 2003 и 2005 годах. Больше всего этот трофей завоевывал московский ЦСКА - 7 раз, четырежды его выигрывал "Зенит".
Очередной чемпионат России по футболу стартует 12 июля.-0-
Фото ФК "Локомотив"
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