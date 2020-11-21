"Локомотив" победил футболистов "Арсенала" в чемпионате России

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" одолели тульский "Арсенал" со счетом 1:0 в домашнем матче чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме небольшое преимущество было на стороне хозяев, но выйти вперед им не удалось. Перед самым перерывом москвичи остались в меньшинстве после удаления Ведрана Чорлуки, но во второй половине игры сумели вырвать победу благодаря Антону Миранчуку, реализовавшему пенальти на 72-й минуте встречи. Белорусский нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович на поле не выходил, так же, как и белорусские полузащитники туляков Юрий Ковалев и Валерий Громыко.

В стартовом поединке 15-го тура российского первенства футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, обыграли на своей арене "Тамбов" с минимальным перевесом - 1:0. Победу хозяевам принес французский легионер Реми Кабелла, отличившийся на 17-й минуте игры. Белорусский защитник тамбовского клуба Максим Володько на поле не выходил.

В столичном дерби московские "Спартак" и "Динамо" разошлись миром - 1:1, а в Грозном местный "Ахмат" сыграл вничью с действующим чемпионом страны "Зенитом" из Санкт-Петербурга - 2:2.

Завтра московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко сыграет у себя дома с футболистами "Сочи". Волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич, примет на своем поле екатеринбургский "Урал" с белорусским защитником Николаем Золотовым в составе. В Казани местный "Рубин" будет соперничать с "Ростовом".

Турнирное положение в российской премьер-лиге сейчас таково: ЦСКА - 31 очко, "Зенит" - 31, "Спартак" - 29, "Динамо" - 27, "Локомотив" - 24, "Ахмат" - 24, "Ростов" - 23, "Сочи" - 23, "Рубин" - 21, "Краснодар" - 21, "Урал" - 15, "Арсенал" - 13, "Тамбов" - 12, "Химки" - 12, "Ротор" - 7, "Уфа" - 7.

Список лучших бомбардиров российского чемпионата возглавляют эквадорский нападающий "Сочи" Кристиан Нобоа и форвард "Зенита" Артем Дзюба, забившие по 7 мячей.-0-