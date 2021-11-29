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29 ноября 2021, 21:40

"Локомотив" проиграл футболистам "Арсенала" в чемпионате России

Футболисты "Арсенала". Фото ТАСС
Футболисты "Арсенала". Фото ТАСС

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" проиграли тульскому "Арсеналу" со счетом 1:3 в последнем матче 16-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу в Туле с одним из аутсайдеров российской премьер-лиги москвичи провели крайне неудачно. Уже к перерыву хозяева забили два мяча, а в начале второго тайма счет стал 3:0 в их пользу. Только перед финальным свистком бразильский защитник гостей Пабло отыграл один мяч. Белорусский форвард "Локомотива" Виталий Лисакович отыграл весь матч и на 71-й минуте получил предупреждение, а полузащитник Кирилл Зинович вышел на замену на 68-й минуте встречи.

Также сегодня футболисты "Уфы" на своем поле сыграли вничью с московским "Спартаком" - 1:1. Гости ушли от поражения только на 4-й компенсированной минуте второй половины матча, когда Александр Соболев реализовал пенальти.

Ранее футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко сыграли вничью в гостях у "Химок" - 3:3. Белорусский защитник краснодарского клуба Александр Мартынович остался в запасе. Самарские "Крылья Советов" на выезде разошлись миром с "Нижним Новгородом" - 0:0. Белорусский защитник "крылышек" Дмитрий Прищепа на поле не выходил.

Лидер российского первенства "Зенит" из Санкт-Петербурга обыграл в Москве футболистов ЦСКА с результатом 2:0. Идущее вторым московское "Динамо" одолело в Казани местный "Рубин" с результатом 3:2. Один из аутсайдеров российского первенства "Урал" в Екатеринбурге сыграл вничью с футболистами "Сочи" - 1:1. Грозненский "Ахмат" выиграл на своем поле у "Ростова" со счетом 2:0.

Сейчас турнирную таблицу возглавляет питерский "Зенит", у которого 36 очков, в активе "Динамо" 32 балла, у футболистов "Сочи" 28 очков, "Локомотив" и "Краснодар" имеют по 25 очков. Внизу таблицы "Урал", набравший всего 13 очков, на балл больше у "Химок".

Лидером бомбардирской гонки является 21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов, забивший 13 мячей.

Встречи 17-го тура российского первенства пройдут 3-5 декабря.-0-

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