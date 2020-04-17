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17 апреля 2020, 20:06

"Локомотив" разгромил "Химик" на старте футбольного чемпионата Беларуси в 1-й лиге

Фото СпортНавины
Фото СпортНавины
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Гомельский "Локомотив" и светлогорский "Химик" откроют футбольный чемпионат Беларуси в 1-й лиге

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гомельского "Локомотива" одержали крупную победу в стартовой встрече чемпионата Беларуси в первой лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем поле со светлогорским "Химиком", гомельчане уже в первом тайме трижды поразили ворота гостей, причем хет-трик оформил Денис Козловский. После перерыва Павел Кленье и Илья Шабанов довели дело до разгрома - 5:0.

Остальные матчи стартового тура состоятся 18 апреля: "Гомель" - "Нафтан" (Новополоцк), "Крумкачы" (Минск) - "Гранит" (Микашевичи), "Арсенал" (Дзержинск) - "Ошмяны", "Речицадрев" - "Сморгонь", "Волна" (Пинск) - "Слоним-2017", "Орша" - "Лида".

По итогам двухкругового турнира с матчами дома и в гостях, который должен завершиться 14 ноября, две лучшие команды получат путевки в высшую лигу, а третья проведет переходные поединки с клубом, который финиширует на 14-м месте в элитном дивизионе.

Первые матчи в третьем по рангу дивизионе белорусского первенства - второй лиге - пройдут 18 апреля. На первом этапе 22 команды разделены на две группы:

А: "Динамо-1960" (Брест), "Мелиоратор" (Житковичи), "Ивацевичи", "Островец", "Кронон" (Столбцы), "Першы рэгiён" (Малорита), БГУ (Минск), "ДЮСШ-3-Стэнлес" (Пинск), "Чайка" (Зельва), "Молодечно-2018", "Барановичи".

В: "Осиповичи", "Энергетик-БГАТУ" (Минск), "СМИавтотранс" (Смолевичи), "Шахтер" (Петриков), "Полоцк-2019", "Бумпром" (Гомель), "Виктория" (Марьина Горка), "Днепр" (Рогачев), "Горки", "Жлобин", "Днепр" (Могилев).

Участники проведут двухкруговой турнир. После него по три лучших клуба из каждой группы выйдут в финальный этап, по итогам которого две команды поднимутся рангом выше, а команда, занявшая третье место, проведет стыковые матчи с 14-м клубом первой лиги. Турнир завершится в середине ноября.-0-

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