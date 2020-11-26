"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в матче футбольной Лиги чемпионов

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с мадридским "Атлетико" в гостевом матче Лиги чемпионов - 0:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в испанской столице прошла с преимуществом хозяев поля, но реализовать его они не смогли. В предыдущем туре эти команды встречались в Москве и также разошлись миром - 1:1. Белорусский нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович в матчах с "Атлетико" не играл.

В другом поединке четвертого тура группы А немецкая "Бавария" победила в Мюнхене австрийский "Зальцбург" со счетом 3:1. Положение команд после четырех игровых дней: "Бавария" - 12 очков, "Атлетико" - 5, "Локомотив" - 3, "Зальцбург" - 1.

В квартете В донецкий "Шахтер" в немецком Менхенгладбахе проиграл местной "Боруссии" со счетом 0:4. В Милане футболисты мадридского "Реала" выиграли у итальянского "Интера" - 2:0. Положение команд: "Боруссия" - 8, "Реал" - 7, Шахтер" - 4, "Интер" - 2.

В группе С английский "Манчестер Сити" одолел в Пирее греческий "Олимпиакос" со счетом 1:0. Португальский "Порту" победил у себя дома французский "Марсель" - 2:0. Положение команд: "Манчестер Сити" - 12, "Порту" - 9, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 0.

В квартете D английский "Ливерпуль" неожиданно уступил на своей арене итальянской "Аталанте" из Бергамо с результатом 0:2. Нидерландскмй "Аякс" обыграл в Амстердаме датский "Мидтьюлланн" из Хернинга - 3:1. Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Аякс" - 7, "Аталанта" - 7, "Мидтьюлланн" - 0.

Результаты игр четвертого тура в остальных группах чемпионской Лиги:

Е: "Краснодар" (Россия) - "Севилья" (Испания) - 1:2, "Ренн" (Франция) - "Челси" (Лондон, Англия) - 1:2. Положение команд: "Челси" - 10, "Севилья" - 10, "Краснодар" - 1, "Ренн" - 1;

F: "Лацио" (Рим, Италия) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - 3:1, "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Брюгге" (Бельгия) - 3:0. Положение команд: "Боруссия" - 9, "Лацио" - 8, "Брюгге" - 4, "Зенит" - 1;

G: "Динамо" (Киев, Украина) - "Барселона" (Испания) - 0:4, "Ювентус" (Турин, Италия) -"Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - 2:1. Положение команд: "Барселона" - 12, "Ювентус" - 9, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Список лучших бомбардиров Лиги чемпионов возглавляет норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, забивший шесть мячей.

Встречи пятого тура группового этапа состоятся 1 и 2 декабря.-0-