"Локомотив" сыграл вничью с "Уралом" в матче футбольного чемпионата России

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" не смогли победить "Урал" в гостевом матче чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Екатеринбурге, москвичи имели большое преимущество, но реализовать его не смогли - ничья 0:0. Белорусский нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте встречи, полузащитник Кирилл Зинович остался в запасе.

Лидер первенства питерский "Зенит" победил в Казани местный "Рубин" со счетом 3:1. В первом тайме голевой дубль оформил капитан гостей Артем Дзюба, а еще один мяч забил бразильский форвард Клаудиньо. После перерыва хозяевам удалось отыграть лишь один мяч. В Москве в очередном столичном дерби футболисты ЦСКА взяли верх над "Спартаком" - 1:0.

Футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко победили в Грозном местный "Ахмат" с результатом 2:0. Белорусский защитник краснодарцев Александр Мартынович не играл из-за травмы. Самарские "Крылья Советов" победили на своей арене гостей из "Ростова" со счетом 4:2. Футболисты "Уфы" после трехматчевой серии без побед также у себя дома взяли верх над "Химками" - 3:2. С таким же результатом тульский "Арсенал" переиграл на выезде футболистов "Нижнего Новгорода". Также в гостях московское "Динамо" обыграло "Сочи" со счетом 1:0.

После восьми туров впереди "Зенит", набравший 20 очков, по 16 баллов у "Локомотива" и "Динамо", в активе "Сочи" 15 очков. В самом низу турнирной таблицы "Урал", у которого 3 очка, по 6 очков имеют "Ростов" и "Химки".

Список лучших бомбардиров российской премьер-лиги возглавляет Гамид Агаларов ("Уфа"), забивший 8 мячей.

Матчи 9-го тура российского чемпионата состоятся 25-27 сентября.-0-