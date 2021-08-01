"Локомотив" выиграл у ЦСКА в московском дерби футбольного чемпионата России

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский "Локомотив" одержал волевую викторию над ЦСКА в столичном дерби чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале первого тайм армейцев вывел вперед Кристиян Бистрович, вскоре Федор Смолов восстановил паритет, а на исходе часа игрового времени победу "Локомотиву" принес Рифат Жемалетдинов - 2:1. Белорусские легионеры "Локо" Виталий Лисакович и Кирилл Зинович в этой встрече участия не принимали. Это вторая победа железнодорожников на старте 30-го российского первенства, в первом туре они обыграли на своей арене тульский "Арсенал" (3:1).

В матче второго тура тульская команда потерпела еще одно поражение, уступив у себя дома казанскому "Рубину" с результатом 0:3. Белорусский защитник хозяев поля Юрий Ковалев на поле не выходил. В стартовом туре казанские футболисты победили на своей арене вице-чемпиона страны московский "Спартак" (1:0). После этого поражения спартаковцы реабилитировались, обыграв в Самаре футболистов "Крыльев Советов" со счетом 1:0. Белорусский защитник "крылышек" Дмитрий Прищепа в этой встрече не участвовал.

Сегодня футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко и с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе примут у себя дома подмосковные "Химки". Действующий чемпион России питерский "Зенит" будет играть в гостях у "Ростова", а в Екатеринбурге местный "Урал" встретится с "Нижним Новгородом". В последнем поединке второго тура 2 августа грозненский "Ахмат" будет соперничать на своей арене с футболистами "Сочи".-0-