Лондонские "Арсенал" и "Челси" вышли в финал футбольной Лиги Европы

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты лондонских клубов "Арсенал" и "Челси" пробились в финал Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Испанская "Валенсия" на своем поле вышла вперед на 11-й минуте игры после удара Кевина Гамейро. Через 6 минут один из лидеров "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет - 1:1. Во второй половине игры обмен голами продолжился - сначала Александр Ляказетт забил второй мяч в ворота испанского клуба, затем Кевин Гамейро восстановил равновесие, а потом Пьер-Эмерик Обамеянг отличился дважды, оформив свой хет-трик, победу - 4:2 и выход "Арсенала" в финал. Неделю назад в Лондоне "канониры" также были сильнее - 3:1.

Еще один клуб из британской столицы "Челси" принимал у себя дома немецкий "Айнтрахт". На 28-й минуте встречи отличился полузащитник лондонцев Рубен Лофтус-Чик, а в начале второго тайма Лука Йович сравнял результат - 1:1. Также закончился и первый поединок во Франкфурте, и соперникам пришлось провести в Лондоне дополнительные полчаса. В овертайме никому не удалось вырвать победу, и все решилось в серии послематчевых пенальти, в которой успех был на стороне "Челси" - 4:3.

Финальный матч Лиги Европы пройдет 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку.

Также чисто английским будет и решающий поединок главного континентального турнира Лиги чемпионов - 1 июня в Мадриде встретятся "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".-0-