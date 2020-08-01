Лондонский "Арсенал" выиграл Кубок Англии и выступит в Лиге Европы

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты лондонского "Арсенала" в 14-й раз стали обладателями Кубка Англии, обыграв в финале земляков из "Челси" со счетом 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий поединок на поле лондонского стадиона "Уэмбли" начался с атак "Челси" и уже на 5-й минуте Кристиан Пулишич открыл счет. Через 20 минут футболисты "Арсенала" получили право на пенальти, после которого Пьер Обамеянг восстановил равновесие. Он же на 67-й минуте игры забил второй гол, принеся своей команде волевую викторию и путевку в Лигу Европы.

Там же Англию представят "Лестер" и лондонский "Тоттенхэм", а в Лиге чемпионов выступят четыре лучшие клуба по итогам чемпионата страны: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".-0-