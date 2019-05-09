Лондонский "Арсенал" вышел в финал футбольной Лиги Европы

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Арсенала" первыми пробились в финал Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Испанская "Валенсия" на своем поле вышла вперед на 11-й минуте игры после удара Кевина Гамейро. Через 6 минут один из лидеров "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет - 1:1. Во второй половине игры обмен голами продолжился - сначала Александр Ляказетт забил второй мяч в ворота испанского клуба, затем Кевин Гамейро восстановил равновесие, а потом Пьер-Эмерик Обамеянг отличился дважды, оформив свой хет-трик, победу - 4:2 и выход "Арсенала" в финал. Неделю назад в Лондоне "канониры" также были сильнее - 3:1.

Еще один клуб из британской столицы "Челси" принимал у себя дома немецкий "Айнтрахт" и завершил основное время вничью - 1:1. Первая встреча во Франкфурте закончилась с таким же результатом и сейчас назначено дополнительное время.-0-