Лондонский "Челси" во второй раз стал победителем Лиги Европы, разгромив "Арсенал"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты лондонского "Челси" во второй раз стали победителями Лиги Европы, разгромив в финале еще один клуб из британской столицы "Арсенал" со счетом 4:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале первого тайма финального поединка, проходившего на стадионе "Олимпийский" в Баку, небольшое преимущество было у "Арсенала". Потом футболисты "Челси" перехватили инициативу, но немногочисленные голевые моменты не были реализованы. Зато во второй половине игры было забито 5 мячей. Уже через 5 минут после перерыва свое веское слово сказал лидер атак "Челси" французский форвард Оливье Жиру, эффектно замкнувший острую передачу Эмерсона Палмери с левого фланга. Для француза этот гол стал 11-м в нынешнем турнире, и он оказался лучшим бомбардиром ЛЕ. Пропустив мяч, "канониры" бросились отыгрываться, но их атаки успехом не увенчались. А на исходе часа игрового времени "синие" снова прорвались по левому флангу и после паса Эдена Азара второй гол в ворота Петра Чеха забил Педро Родригес. Еще через 5 минут счет стал 3:0 - Эден Азар четко реализовал пенальти. Почти сразу Алекс Ивоби отыграл один мяч, но тут же Эден Азар оформил свой голевой дубль, установив окончательный результат - 4:1 в пользу "Челси".

В первый раз "Челси" выиграл Лигу Европы в 2013 году.

Финал главного континентального турнира - Лиги чемпионов, также будет чисто английским: 1 июня на мадридском стадионе "Метрополитано" встретятся "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".-0-