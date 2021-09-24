Лучники из Республики Корея первенствовали в олимпийских командных дисциплинах ЧМ-2021 в США

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучники из Республики Корея первенствовали в олимпийских командных дисциплинах чемпионата мира, который проходит в Янктоне (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах женщин главные фавориты состязаний Ан Сан, Чан Мин Хи и Кан Чхэ Ен победили в дуэли за золото команду Мексики (Аида Роман, Алехандра Валенсия, Ана Васкес) со счетом 5:3.

В споре за бронзовую медаль француженки Лиза Барбелин, Каролин Лопес и Мелоди Ришар были точнее бразильской сборной за которую выступали Ане Марселль Дос Сантос, Ана Мачадо и Сара Никитин – 6:2.

Белорусская дружина в составе Карины Деминской, Карины Козловской и Анны Марусовой выбыли из турнирной борьбы на стадии 1/8 финала, уступив немецким спортсменкам Катарине Бауэр, Мишелль Кроппен и Элизе Тартлер – 1:5.

В миксте Ан Сан и Ким У Чин (Республика Корея) победили в решающей стадии соревнований россиян Елену Осипову и Галсана Базаржапова – 6:0. Бронзу выиграли турецкие спортсмены Ясемин Анагоз и Мете Газоз, в споре за место на третьей ступени пьедестала опередившие японскую смешанную пару Мики Накамури/ Такахару Фурукава – 6:2.

Стоит отметить, что именно представители дальневосточной страны, недавно принимавшей Олимпиаду, были сильнее белоруской смешанной пары Карина Деминская/Антон Терета (3:5) в стартовом поединке турнира на выбывание планетарного форума.

В мужских командных соревнованиях белорусы не выступали. Тут тройку сильнейших составили дружины Республики Корея, США и Китайского Тайбэя.

Впереди у участников планетарного форума финальная стадия личных соревнований. Чемпионат мира по стрельбе из лука в Янктоне (США) завершится 26 сентября. В состязаниях участвуют 336 спортсменов из 53-х стран.

Напомним, что женская сборная по стрельбе из лука заняла четвертое место в командных стартах на Олимпиаде в Токио. Тройку лучших тогда составили дружины Республики Корея, России и Германии.-0-