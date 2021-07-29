29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лучницы Карина Козловская и Карина Деминская завершили борьбу за награды Игр в личном турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Карина Козловская на стадии 1/32 финала уступила фавориту из Мексики Алехандре Валенсии (0:6). На этом спортсменка из латиноамериканской страны не остановилась и в 1/16 финала нанесла поражение Карине Деминской - 5:3. Белоруска покидает олимпийский турнир с одной победой в активе. До дуэли с мексиканкой она победила соперницу из Бангладеш Диа Сиддике.

Таким образом, борьбу за награды олимпийского турнира в личном первенстве у женщин из белорусских лучниц продолжает Анна Марусова, которая выступит 30 июля.-0-

Фото НОК