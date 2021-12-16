Лучшая нападающая Высшей лиги: "Мама говорила идти в фармацевты"

На прошлой неделе состоялась церемония закрытия футбольного сезона в Беларуси "Звездный мяч", где были определены победители в различных номинациях. Не остался в стороне и женский футбол. Особого внимания здесь заслуживает признание лучшей нападающей Высшей лиги Екатерины Дудко из гродненского "Немана", которая по ходу сезона еще была и главным тренером команды. Однако это не помешало ей забить в чемпионате 33 мяча и стать лучшим бомбардиром наряду еще с двумя футболистками. Мы узнали у Екатерины, что ее привело в футбол, тяжело ли было переквалифицироваться из защитника в форварда и как она оценивает свой тренерский опыт.

"Мама говорила идти в фармацевты"

- Когда начали увлекаться футболом?

- Еще в детстве: играла с мальчишками и в "тысячу", и в "квадрат", и просто так мяч гоняли на школьном стадионе. Я была очень энергичным ребенком, поэтому все время искала для себя какие-то активности. А в нашей деревне все играли в футбол, так что подтянулась и я. Ребята нормально ко мне относились, не прогоняли из-за того, что девочка. Один парень так и вовсе меня играть учил: показывал, как что нужно делать. Но профессионально футболом тогда не занималась, у нас была секция только для мальчиков. Я же ходила на волейбол, мы даже однажды на республиканские соревнования ездили, где заняли второе место. После этого к нам приезжали представители училища олимпийского резерва, чтобы забрать лучших, но меня не взяли из-за низкого роста.

- В одном из интервью вы говорили, что в детстве хотели стать учителем физкультуры. Почему?

- Во-первых, спорт у меня в крови. В 80-е папа и мама играли в хоккей, не профессионально, но все же. Во-вторых, у нас в школе были классные учителя физкультуры Евгений Евгеньевич и Людмила Ивановна. Они с таким энтузиазмом вели уроки, что мне захотелось продолжить их дело и помогать детям развиваться физически. Именно из-за этого и решила поступать на факультет физической культуры в Гродненский университет имени Янки Купалы, хотя мама советовала идти на фармацевта.

- Но вы в итоге погнались за мечтой?

- Да. И как раз в университете началась моя полноценная футбольная жизнь. У нас была дисциплина "футбол", где требовалось сдавать различные нормативы: чеканить мяч, правильно его принимать, делать передачи, бить по воротам и так далее. Изначально я ничего толком не умела, но потом вошла в азарт и у меня стало получаться. Хотя, конечно, техника хромала, так как это все закладывается в раннем возрасте, а мне на тот момент уже было около 19 лет. Поэтому над работой с мячом приходилось попотеть. И когда в Гродно создавали команду "Нива-Белкард" под Высшую лигу, мне предложили контракт. Я тогда подумала, что побегаю годик, заработаю кое-какую прибавку к стипендии и остановлюсь. Но получилось так, что до сих пор играю. Финансы довольно быстро отошли на второй план, зато появился спортивный интерес, захотелось чего-то добиться.

- Не было такого, что родители или друзья говорили, мол, футбол - не женское дело?

- Друзья одобрили мой выбор, а вот с родителями было сложнее. Мама долго сопротивлялась. Постоянно говорила мне: "Доченька, может, хватит?". Особенно после матчей от нее много выслушивала, когда она видела, что я то колено дерну, то фингал получу, то еще что. Поэтому для мамы каждый мой сезон заканчивался словами, что все, это последний и больше играть не буду. Одобрение наступило только в прошлом году, когда меня первый раз признали лучшей нападающей чемпионата. Мама сказала, что гордится мной, и после стольких лет сопротивлений ее слова были как бальзам на душу.

"Как-то учительница математики рассказала, что у нее в классе есть девочка, которая занимается футболом и хочет быть похожа на Екатерину Дудко. У меня от этого сразу слезы: очень приятно такое слышать. Это говорит о том, что я все-таки чего-то добилась".

"Подходя к определенному возрасту, начинаешь уставать от футбола. Я уже несколько раз после окончания сезона говорила, что хочу все бросить и уйти, к примеру, в кондитеры. Но этого запала хватает на две-три недели, после чего тянет обратно в футбол".

"Не укладывалось в голове, как играть и попутно быть тренером"

- Изначально вы играли в защите, а потом переквалифицировались в нападающую. Как так получилось?

- Когда только начинала играть на профессиональном уровне, техника у меня еще хромала, но зато я умела хорошо остановить и обработать мяч, отдать передачу, особенно получались длинные кроссы и навесы. Плюс могла похвастаться хорошей скоростью, не боялась идти в подкаты, поэтому меня в "Ниве-Белкард" и определили на правый фланг защиты. Да и линия атаки у нас была укомплектована девочками посильнее в техническом плане. Вскоре команда распалась, и я целый сезон нигде не играла. Чтобы не терять время, пошла тренировать девочек-подростков в клубе "Кингстар": была вторым тренером у Дениса Левченко. И вот на тренировках с ними я начала возиться с мячом, идти в обводку, чтобы как-то их пообманывать: стала улучшаться моя техника. Когда пришла в "Неман", встал вопрос о позиции, а так как у нас не было хорошего форварда, тренер предложил мне попробовать себя в этой роли.

- Быстро акклиматизировались на новой позиции?

- В самом начале были сложности в психологическом плане. От нападающего же всегда ждут голов, и когда что-то не получается, начинаешь загоняться, потому что вся команда на тебя работает, а ты не можешь ничего сделать. Появляется больше ответственности за результат, а меня к тому же сделали капитаном. В остальном главное - слушать тренера и стремиться перестроиться на новый лад.

- С этого сезона вы стали играющим тренером "Немана". Как новый статус отразился на жизни?

- Скажу честно, у меня сначала не укладывалось в голове, как можно играть и попутно выполнять обязанности тренера. Ведь во время матча ты обычно сконцентрирован только на себе, а тут нужно было увидеть, где чего не хватает, кто совершает ошибку, дать подсказку и в то же время качественно выполнить свою работу как нападающего. Поэтому после каждой игры уставала больше эмоционально, чем физически. Но спасибо девчонкам, они меня поддерживали и выполняли все, что требуют. Ни от кого я не услышала и упрека в свой адрес, хотя иногда и кричала на них. Да и чемпионат мы хорошо прошли: до последнего тура боролись за бронзовые медали.

- О завершении карьеры игрока еще не думали?

- Иногда посещают такие мысли, так как с каждым годом в силу возраста и нарастающей конкуренции становится сложнее показывать привычный уровень. Но, думаю, еще как минимум сезон я поиграю, тем более мама уже дала добро. А дальше посмотрим. Если не буду дотягиваться до своей привычной планки, перейду на полноценную тренерскую работу: способности и опыт уже есть.

Вадим БАННЫЙ,

фото из личного архива Екатерины ДУДКО,

газета "7 Дней".-0-