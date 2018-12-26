Лучших эстетических гимнасток выбрали в Минске

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители республиканского турнира по эстетической гимнастике с предметом "Принцесса спорта. Зимняя сказка". Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации общеоздоровительной гимнастики.

Для своих номеров команды выбирали различную музыку: джаз, рок, детские песни, классику. Победителей и призеров жюри определяло в нескольких возрастных категориях: "Кидс" (4-6 лет), "Микро" (6-8 лет), "Мини" (8-10 лет), девочки (10-12 лет), девушки (12-14 лет), юниорки (14-16 лет) и синьорки (свыше 16 лет).

В одной из самой многочисленной возрастной категории 12-14 лет, где приняли участие свыше 120 гимнасток, в выступлении с обручем первое место заняли команды "Мартинс Кидс" и Suprem.

"Подобные турниры помогают открывать множество талантов, также они дают прекрасную возможность попробовать свои силы в рамках масштабного концерта", - отметила организатор соревнований заместитель председателя Белорусской федерации общеоздоровительной гимнастики Яна Луковец.

Завершился турнир 23 декабря масштабным гала-концертом, на котором было представлено более 20 номеров фестивального направления. В мероприятии участвовали более 3000 спортсменов в возрасте от четырех до 16 лет из Минска, Витебска, Бобруйска и Осиповичей.

Организатором соревнований выступило республиканское общественное объединение "Белорусская федерация общеоздоровительной гимнастики".-0-

Фото Белорусской федерации общеоздоровительной гимнастики