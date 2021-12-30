Лучших спортсменов региона чествовали в Гомеле

30 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лауреатов премий и стипендий Гомельского областного исполнительного комитета за высокие спортивные достижения в 2021 году чествовали сегодня в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко подчеркнул, что спортсмены и тренеры своими достижениями прославляют Гомельскую область и страну. "Каждый год спортсмены региона пополняют список победителей и призеров чемпионатов мира и Европы. В этом году на официальных международных стартах вы завоевали 124 медали разного достоинства", - озвучил результаты губернатор.

Он напомнил, что 2021 год в мировой спортивной жизни прошел под знаком Олимпийских игр в Токио. "Очередную страницу мировой летописи спорта заполнили наши славные девушки байдарки-четверки, завоевав серебро на дистанции 500 м. Всего за историю суверенного государства гомельские спортсмены завоевали 19 наград", - сказал руководитель области.

В Гомельской области уделяется большое внимание развитию спорта высших достижений и подготовке спортивного резерва. Как пример - с 2016 года Гомельский облисполком для стимулирования спортсменов, в том числе из сельской местности, назначает именные стипендии, также традиционно проходит чествование победителей и призеров международных соревнований и их тренеров.

"Мы гордимся вами, болеем за вас, с волнением и надеждой на успех следим за вашими выступлениями", - обратился к спортсменам Иван Крупко. Он пожелал всем участникам торжества здоровья, силы воли, упорства и побед во славу малой родины и родной Беларуси.

Премии облисполкома сегодня удостоен мастер спорта Республики Беларусь международного класса Максим Маркевич. "Уходящий год довольно неплохой. Были взлеты и падения. Но все-таки он оставит приятные воспоминания. Самая яркая победа 2021-го для меня - бронза на чемпионате мира по спортивной акробатике", - поделился спортсмен. В планах на 2022-й - завоевать призовые места на чемпионате мира. "А для этого нужно готовиться, готовиться и еще раз готовиться. Терпение, взаимопонимание, трудолюбие - те качества, без которых невозможно добиться успеха", - убежден Максим.

Заслуженную награду вручили и тренеру-преподавателю по спортивной акробатике СДЮШОР №4 Гомеля Людмиле Колосковой. "Хотя год был непростым из-за пандемии, наши ученики выступили достойно. Планы на следующий год только одни: вперед и только вперед. Конкуренция растет, поэтому нужно повышать мастерство, работать над личными качествами, хранить здоровье и смело идти к намеченным целям", - сказала тренер.-0-