Лучший бомбардир прошлого сезона в минском "Динамо" Райан Спунер подписал новый контракт с клубом

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский хоккеист Райан Спунер подписал новый контракт с минским "Динамо". Соглашение рассчитано на один год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ХК.

Таким образом, "зубры" смогли сохранить в своих рядах лучшего бомбардира команды по итогам прошлого сезона. Напомним, что в составе "Динамо" канадец провел 43 матча в КХЛ и набрал 37 (10+27) очков.

Райан Спунер начинал свою карьеру в канадском клубе "Оттава Сенатор Майнор Миджет ААА", откуда перешел в "Питерборо Питс", за который выступал с 2008 по 2011 год. В 2010 году сыграл за юношескую сборную Канады (U-18) на чемпионате мира, проходившем в Беларуси. На его счету шесть матчей и 2 (2+0) очка.

Дебют в НХЛ состоялся в сезоне 2012/2013. В сильнейшей лиге мира в сумме он сыграл 325 матчей за "Бостон", "Эдмонтон", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Ванкувер", в которых записал в свой актив 167 (48+119) результативных баллов. В АХЛ Райан Спунер сыграл 157 матчей, набрав 142 (41+101) пункта.

Сезон 2019/2020 канадский форвард начал в швейцарском "Лугано", но успел сыграть лишь два матча. В октябре он перешел в минское "Динамо".-0-