"Лудогорец" проиграл "Мальме" в первом матче за выход в групповой этап Лиги чемпионов

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света завершились первые встречи нокаут-раунда за выход в групповой этап Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Болгарский "Лудогорец" из Разграда, выбивший из турнира солигорский "Шахтер", проиграл на выезде шведскому "Мальме" с результатом 0:2. В первом тайме отличился Велько Бирманчевич, а после перерыва гол забил Йо-Инге Бергет.





В Лиссабоне португальская "Бенфика", которая до этого оказалась сильнее московского "Спартака", победила на своем поле нидерландский ПСВ из Эйндховена со счетом 2:1.





В Берне швейцарский "Янг Бойз", играя полтора тайма в меньшинстве, одержал волевую викторию над венгерским "Ференцварошем" из Будапешта - 3:2.





В этих парах решающие поединки за путевки в групповую стадию ЛЧ состоятся 25 августа.





Чемпионы Молдовы футболисты "Шерифа" разгромили в Тирасполе хорватское "Динамо" из Загреба со счетом 3:0. Голевой дубль в этой встрече оформил малийский легионер Адама Траоре, а еще один мяч забил греческий форвард Димитриос Коловос.





Вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" также добился успеха, обыграв в гостях футболистов "Монако" с минимальным перевесом - 1:0. Победный мяч на 19-й минуте забил бразильский нападающий Педринью.





Австрийский "Зальцбург" на своей арене одержал волевую викторию над датским "Брондбю" - 2:1.





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Ответные встречи в этих парах пройдут 24 августа.-0-