Лукашенко забросил шайбу во втором периоде финала Рождественского турнира

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси увеличила преимущество в счете после двух периодов в матче против России в финале XV Рождественского международного турнира среди любителей - 7:3, передает корреспондент БЕЛТА.
После перерыва белорусские хоккеисты продолжили удачно действовать в нападении и после броска Алексея Крутикова довели свое преимущество до четырех голов - 4:0. Однако россияне смогли провести несколько опасных атак и значительно повысили скорости. Голевым дублем у гостей отметился Сергей Арекаев - 4:2.
Под занавес периода белорусы еще трижды поразили ворота соперников. Седьмую шайбу в ворота россиян в свой актив записал Александр Лукашенко. Белорусы перед третьим периодом финального поединка ведут с преимуществом в четыре шайбы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.478 BYN
|2.47 BYN
|2.49 BYN
|USD
|2.1727 BYN
|2.165 BYN
|2.185 BYN
|RUB
|3.1781 BYN
|3.15 BYN
|3.205 BYN