Лукашенко забросил шайбу во втором периоде финала Рождественского турнира

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси увеличила преимущество в счете после двух периодов в матче против России в финале XV Рождественского международного турнира среди любителей - 7:3, передает корреспондент БЕЛТА.

После перерыва белорусские хоккеисты продолжили удачно действовать в нападении и после броска Алексея Крутикова довели свое преимущество до четырех голов - 4:0. Однако россияне смогли провести несколько опасных атак и значительно повысили скорости. Голевым дублем у гостей отметился Сергей Арекаев - 4:2.

Под занавес периода белорусы еще трижды поразили ворота соперников. Седьмую шайбу в ворота россиян в свой актив записал Александр Лукашенко. Белорусы перед третьим периодом финального поединка ведут с преимуществом в четыре шайбы.-0-