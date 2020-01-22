Лыжник Глеб Шакель станет знаменосцем белорусской команды на закрытии юношеской Олимпиады

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменосцем белорусской команды на церемонии закрытия зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне станет лыжник Глеб Шакель, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
"Выступление на зимних юношеских Играх - огромный опыт для меня. В Лозанне старались показывать хорошие результаты. Отмечу отличную организацию соревнований. Прошедшие старты, надеюсь, помогут мне подготовиться и отобраться на юниорский чемпионат мира. Рад возможности представить нашу страну на церемонии закрытия и пронести флаг Беларуси. Впервые мне выпала эта честь, благодарен нашей команде", - рассказал Глеб Шакель.
Церемония закрытия III зимних юношеских Олимпийских игр пройдет сегодня в Лозанне на площадке для награждения медалистов.
Белорусская команда завоевала в Швейцарии две награды. В хоккее 3x3 золотую медаль выиграл Илья Корзун, биатлонистка Юлия Ковалевская стала бронзовым призером.-0-