Лыжница Полина Сероносова заняла 4-е место в гонке на 5 км свободным стилем на турнире в России

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лыжница Полина Сероносова завершила на четвертой позиции итогового протокола индивидуальный старт на 5 км свободным стилем на лыжном турнире категории FIS "Хибинская гонка", который с 21 по 24 ноября проходит в российском Кировске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска преодолела дистанцию за 13 мин. 25,3 сек. Тройку призеров составили спортсменки из России: Анастасия Рыгалина – 13 мин. 10,6 сек., Дарья Сторожилова – 13 мин. 15,5 сек. и Ксения Ванеева – 13 мин 25,3 сек.
В 20-ке сильнейших оказались белорусские лыжницы Инна Луконина (9-е место), Мария Рощинская (14-е место) и Кристина Потапович (16-е место).
Всего в гонке участвовали 154 спортсменки из России и Беларуси.-0-