Мадрид и Манчестер примут первые четвертьфиналы Лиги чемпионов

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые четвертьфинальные поединки футбольной Лиги чемпионов состоятся сегодня в Мадриде и Манчестере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В испанской столице футболисты "Реала" примут гостей из английского "Ливерпуля". В минувший уик-энд оба гранда европейского футбола успешно провели матчи своих национальных чемпионатов. Мадридский "Реал" в 29-м туре обыграл на своем поле "Эйбар" со счетом 2:0 и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Футболисты "Ливерпуля" в 30-м туре английского первенства разгромили в гостях лондонский "Арсенал" - 3:0 и находятся на шестом месте.

Лидер английской премьер-лиги "Манчестер Сити" сыграет у себя дома с немецкой "Боруссией" из Дортмунда. Манчестерский клуб в прошлую субботу победил на выезде "Лестер" с результатом 2:0, а "Боруссия" со счетом 1:2 проиграла на своей арене франкфуртскому "Айнтрахту" и занимает пятое место в бундеслиге.

Еще два четвертьфинала чемпионской Лиги состоятся 7 апреля. Действующий победитель главного континентального турнира, лидер чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" примет у себя дома одного из главных фаворитов французского первенства "Пари Сен-Жермен". Эта встреча станет повторением прошлого финала ЛЧ, в котором баварцы победили 1:0. Также завтра в испанской Севилье португальский "Порту" сыграет с английским "Челси" из Лондона.

Ответные поединки за выход в полуфинал пройдут 13 и 14 апреля.-0-