Мадрид примет финал главного клубного футбольного турнира Южной Америки

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мадриде 9 декабря в 22:30 начнется второй матч финала Кубка Либертадорес - главного клубного футбольного турнира Южной Америки. Впервые этот трофей разыграют по другую сторону океана, передает телеканал МИР 24.
Фанаты участников финала – клубов из Буэнос-Айреса "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" – враги. Опасаясь продолжения беспорядков, которые начались в городе 24 ноября, второй финальный матч Кубка решили перенести в Европу.
Каждой команде было выделено по 20 тыс. билетов. Из-за матча сегодня силовые структуры Мадрида переведены на особое положение. Порядок будут обеспечивать более 4 тыс. военных и полицейских.
Для предупреждения беспорядков испанские власти взяли под особый контроль около 500 особо опасных фанатов. Несколько человек уже депортированы из страны.
Матч "Ривер Плейт" – "Бока Хуниорс" должен был состояться 24 ноября, но был отменен из-за нападения фанатов "Ривера" на автобус с футболистами соперника. В результате несколько игроков "Хуниорс" получили травмы. Матч несколько раз переносили, а потом отправили в Европу.-0-
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