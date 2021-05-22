Мадридский "Атлетико" в 11-й раз стал чемпионом Испании

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мадридского "Атлетико" в 11-й раз стали чемпионами Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке заключительного 38-го тура подопечные Диего Симеоне проигрывали после первого тайма "Вальядолиду", но во второй половине Анхель Корреа и Луис Суарес принесли мадридцам желанную победу - 2:1. Свой предыдущий чемпионский титул "Алетико" завоевал в 2014 году. Второе место в нынешнем испанском первенстве занял мадридский "Реал", одолевший на своей арене "Вильяреал" - 2:1, а третьей финишировала "Барселона", победившая на выезде футболистов "Эйбара" со счетом 1:0. Четвертую путевку в групповой этап Лиги чемпионов завоевала "Севилья". Лучшим бомбардиром испанского чемпионата стал лидер "Барсы" Лионель Месси, забивший 30 мячей.

Из пятерки ведущих европейских чемпионатов победитель не определен только во Франции. Имя обладателя золота французского первенства станет известно завтра после матчей последнего тура. Сейчас лидирует "Лилль", набравший 80 очков в 37 проведенных матчах, у действующего чемпиона "Пари Сен-Жермена" 79 баллов, у "Монако" - 77. Все претенденты на чемпионский титул свои поединки 38-го тура проведут на выезде.

В остальных топ-чемпионатах стран Старого Света обладатели золотых медалей стали известны досрочно. В Англии чемпионом в седьмой раз стал "Манчестер Сити", в Германии мюнхенская "Бавария" в 31-й раз оказалась лучшей, в Италии свое 19-е скудетто после десятилетнего перерыва завоевал миланский "Интер", прервавший девятилетнюю гегемонию туринского "Ювентуса".-0-