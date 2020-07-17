Мадридский "Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мадридского "Реала" в 34-й раз стали чемпионами Испании, прервав двухлетнюю гегемонию "Барселоны", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свой очередной титул после двухлетнего перерыва мадридцы завоевали за тур до финиша нынешнего первенства, обыграв у себя дома "Вильярреал" со счетом 2:1. Единственный конкурент команды Зинедина Зидана в борьбе за золото "Барселона" с таким же результатом уступила на своем поле "Осасуне", и осталась на второй позиции в турнирной таблице.

Обладатель бронзы испанского чемпионата определится 19 июля после матчей 38-го тура. На третье место претендуют мадридский "Атлетико", который примет на своей арене "Реал Сосьедад", и "Севилья", которая также у себя дома будет соперничать с "Валенсией".

За тур до финиша определились два из трех неудачников - элитный дивизион уже точно покинут футболисты "Мальорки" и барселонского "Эспаньола". Последний аутсайдер станет известен послезавтра, им станет "Леганес" или "Сельта" из Виго.

Положение в лидирующей группе после 37 туров: "Реал" - 86 очков, "Барселона" - 79, "Атлетико" - 69, "Севилья" - 67.

Список лучших бомбардиров чемпионата Испании возглавляет аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, на счету которого 23 гола.-0-