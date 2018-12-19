Мадридский "Реал" вышел в финал клубного ЧМ по футболу

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мадридского "Реала" вышли в финал клубного чемпионата мира, который проходит в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором полуфинальном поединке триумфаторы европейской Лиги чемпионов уверенно переиграли победителя азиатской чемпионской Лиги японский клуб "Касима Антлерс" со счетом 3:1. Все мячи в составе победителей забил валлиец Гарет Бэйл.

В решающем матче клубного мирового первенства "Реал" встретится 22 декабря в Абу-Даби с "Аль-Айном" из ОАЭ, который в первом полуфинале неожиданно одолел обладателя Кубка Либертадорес аргентинский "Ривер Плейт" из Буэнос-Айреса в серии послематчевых пенальти.

Два неудачника полуфинальных баталий - "Ривер Плейт" и "Касима Антлерс" - также 22 декабря поспорят за третье место.

В игре за пятое место тунисский "Эсперанс" победил в серии послематчевых пенальти мексиканскую "Гвадалахару".-0-