Мадридский "Реал" вышел в финал клубного ЧМ по футболу

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мадридского "Реала" вышли в финал клубного чемпионата мира, который проходит в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня во втором полуфинальном поединке триумфаторы европейской Лиги чемпионов уверенно переиграли победителя азиатской чемпионской Лиги японский клуб "Касима Антлерс" со счетом 3:1. Все мячи в составе победителей забил валлиец Гарет Бэйл.
В решающем матче клубного мирового первенства "Реал" встретится 22 декабря в Абу-Даби с "Аль-Айном" из ОАЭ, который в первом полуфинале неожиданно одолел обладателя Кубка Либертадорес аргентинский "Ривер Плейт" из Буэнос-Айреса в серии послематчевых пенальти.
Два неудачника полуфинальных баталий - "Ривер Плейт" и "Касима Антлерс" - также 22 декабря поспорят за третье место.
В игре за пятое место тунисский "Эсперанс" победил в серии послематчевых пенальти мексиканскую "Гвадалахару".-0-
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