Маджидов: на ЧЕ в Риме белорусские спортсмены показали яркую борьбу

19 февраля, /Александр Жибуль - БЕЛТА/. На чемпионате Европы в Риме белорусские спортсмены показали яркую борьбу. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов.

"Хорошо, когда рассчитываешь на меньшее, а получаешь большее. Белорусские спортсмены во всех видах борьбы (греко-римской, вольной, женской) на континентальном форуме в Риме показали хороший результат. Это значит, что тренерский штаб ведет правильную работу, - сказал Камандар Маджидов. - Здорово, что молодые атлеты зарекомендовали себя с лучшей стороны. К следующему олимпийскому циклу будем постепенно вводить их в основной состав".

Глава БФБ отметил молодого наставника сборной Беларуси по вольной борьбе Ивана Янковского, который совсем недавно возглавил национальную команду. Также Камандар Маджидов выразил благодарность бывшему главному тренеру Александру Ласице.

"Сейчас белорусские борцы съезжаются на учебно-тренировочный сбор в "Стайки". Подготовка к главному старту четырехлетия проходит по плану, нацелены на максимальный результат на турнирах олимпийской квалификации. На данный момент у нас две лицензии на Игры в Токио в женской и греко-римской борьбе", - добавил руководитель федерации. В марте мировой турнир примет Будапешт. В апреле континентальные состязания пройдут в Софии.

Белорусская дружина на чемпионате Европы - 2020, который прошел в Риме, завоевала восемь наград. На высшую ступень пьедестала почета поднимались борец греко-римского стиля Максим Негода (весовая категория 63 кг), "вольник" Магомедхабиб Кадимагомедов (79 кг) и представительница женской борьбы Ванесса Колодинская (53 кг). Борцы вольного стиля Расул Тихаев (86 кг), Омаргаджи Магомедов (92 кг) стали третьими, серебро досталось Нюргуну Скрябину (65 кг). Ксения Станкевич (50 кг) и Ирина Курочкина (57 кг) поднимались на третью ступень пьедестала почета.-0-

Белорусские борцы выиграли восемь медалей на ЧЕ в Риме В последний день соревнований представитель сборной Беларуси по вольной борьбе Расул Тихаев (весовая категория 86 кг) завоевал бронзовую награду. На третью ступень пьедестала почета также поднялся его товарищ по команде Омаргаджи Магомедов (92 кг).