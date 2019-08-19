Маджидов о выступлении белорусских борцов на юниорском ЧМ в Эстонии: есть к чему стремиться

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской федерации борьбы (БФБ) Камандар Маджидов прокомментировал выступление белорусских борцов на чемпионате мира среди юниоров в Таллине (Эстония), передает корреспондент БЕЛТА.

"В вольной и женской борьбе не получилось завоевать наград. Две девушки Наталья Варакина (весовая категория 50 кг) и Анна Садченко (65 кг) стали пятыми, это неплохой результат, - сказал Камандар Маджидов. - Три бронзы у нас в греко-римской борьбе. Хотелось бы лучше, но считаю, что данное выступление белорусов можно назвать удовлетворительным. По пятибалльной системе - это три с минусом, есть к чему стремиться".

Глава БФБ отметил провал атлетов вольного стиля. По его словам, это звонок, когда спортсмены не входят даже в пятерку сильнейших. Он добавил, что с этим надо в ближайшее время разобраться.

Чемпионат мира среди юниоров по вольной, женской и греко-римской борьбе прошел 12-18 августа. Как сообщалось, белорусские борцы греко-римского стиля Максим Бондаренко (82 кг), Игорь Ярошевич (87 кг) и Владислав Пустошилов (97 кг) завоевали бронзовые награды мирового юниорского форума.-0-