Маджидов: в текущем сезоне белорусские борцы показывают высокий уровень

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В текущем сезоне белорусские борцы показывают высокий уровень, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации борьбы (БФБ) Камандар Маджидов.
Председатель БФБ отметил, что на взрослом чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния) белорусские борцы завоевали четыре медали (1 серебряную и 3 бронзовые), что является неплохим результатом. Поддержали команду и юниоры, которые привезли с недавнего континентального форума 9 наград (2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых).
"В текущем сезоне белорусские борцы показывают высокий уровень. Впереди II Европейские игры. Атлеты готовятся в "Стайках", женская сборная - в Логойске. На мультиспортивном форуме выступят все сильнейшие спортсмены национальной команды. Подготовка проходит в плановом режиме", - добавил Камандар Маджидов.
На II Европейских играх турнир по трем видам борьбы пройдет с 25 по 30 июня. Во Дворце спорта 288 атлетов разыграют 18 комплектов наград.
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