Маевский и Эбонг помогли "Астане" выиграть футбольный Суперкубок Казахстана

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболисты помогли "Астане" из Нур-Султана стать обладателем Суперкубка Казахстана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке за первый трофей нового сезона чемпион страны "Астана" в Костанае одолел обладателя кубка "Кайсар" из Кызылорды с минимальным перевесом 1:0. Это произошло благодаря голу кипрского легионера Пьероса Сотириу на 40-й минуте игры. Белорусский полузащитник победителей Иван Маевский провел на поле весь матч, а новобранец столичного клуба Макс Эбонг вышел в стартовом составе и был заменен на 76-й минуте встречи.

Футболисты "Астаны" в пятый раз выиграли Суперкубок Казахстана.-0-