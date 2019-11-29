Майкен Касперсен Фалла выиграла спринт на этапе КМ по лыжным гонкам в Финляндии

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежка Майкен Касперсен Фалла выиграла золото в классическом спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Финляндии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительница пришла к финишу первой из пяти участниц финальной гонки, показав время 3 мин. 7,09 сек. Серебро у шведки Йонны Сундлинг (3 мин. 9,42 сек.). Бронзовым призером стала Сади Маубет Бьорнсен из США (3 мин. 9,86 сек.). Что касается представительниц Беларуси Полины Сероносовой и Анастасии Кирилловой, то они не смогли преодолеть квалификацию, остановившись на 38-й и 41-й позициях в итоговом протоколе.

Состязания женщин на первом в сезоне этапе Кубка мира в финской Руке продолжатся завтра, 30 ноября. Участницам состязаний предстоит гонка на 10 км классическим стилем.-0-