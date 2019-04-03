Македонский "Вардар" в пятый раз стал победителем SEHA-лиги

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты македонского "Вардара" из Скопье стали победителями 8-го сезона SEHA-лиги, обыграв в финале хорватский "Загреб", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий поединок на паркете брестского спорткомплекса "Виктория" получился очень интересным. В первом тайме команды долгое время шли вровень, и только к перерыву гандболисты "Вардара" сумели оторваться на два мяча - 14:12. Во второй половине встречи македонская дружина сумела удержать свое преимущество и победила со счетом 26:23. В финале прошлого сезона "Вардар" также был сильнее "Загреба" - 26:24.

Обладателем бронзовых медалей стал БГК имени Мешкова, обыгравший хорватский "Нексе" с результатом 24:19.

БГК имени Мешкова занял 3-е место в чемпионате SEHA-лиги В поединке за бронзу на площадке своего спорткомплекса "Виктория" чемпионы Беларуси обыграли хорватский "Нексе" из Нашице со счетом 24:19.

В прошлые годы БГК имени Мешкова дважды становился серебряным призером SEHA-лиги (2014, 2015) и один раз завоевал бронзу (2017). "Вардар" является самым титулованным клубом этого турнира, победив уже пять раз (2012, 2014, 2017, 2018, 2019). Дважды первым был венгерский "Веспрем" (2015, 2016) и один раз "Загреб" (2013).-0-