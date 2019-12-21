Максим Густик занял 4-е место на этапе КМ по фристайлу в Китае

Максим Густик. Фото из архива Синьхуа - БЕЛТА
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Максим Густик занял 4-е место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговый результат белоруса 108,54 балла. Сразу два места на пьедестале заняли китайские воздушные акробаты. Ци Гуанпу с итогом 130,77 очка выиграл золото. Второе место у его товарища по команде Цзя Цзунъяна (125,67). Бронзовая награда обрела швейцарскую прописку благодаря Ноэ Роту (113,57).
Белорус Павел Дик занял 13-е место (98,94), Дмитрий Мазуркевич - 17-е (73,89). Соревнования завершатся 22 декабря.-0-