29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный белорусский теннисист Максим Мирный объявил о завершении карьеры игрока. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской теннисной федерации.
Спортсмен обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором поблагодарил своих детских тренеров, наставников во время профессиональной карьеры, руководство Белоруской теннисной федерации, Минспорта и Национального олимпийского комитета за поддержку на протяжении 25 лет активных выступлений на корте.
"Это было трудное для меня решение, учитывая, что теннис является моей жизнью с самого раннего детства. Счастлив, что мне удалось так долго наслаждаться этой игрой. Выступая на личных турнирах либо играя за страну, я всегда относился к своей профессии с высокой степенью уважения, всегда работал с полной отдачей и поэтому выхожу из игры без какого-либо сожаления и только на позитиве! Мне удалось достичь намного больше, о чем малыш из Минска мог мечтать, взяв в руку ракетку. Мой долгий путь в теннисе был бы невозможным без постоянной поддержки семьи. Я останусь в вечном долгу перед своими родителями, которые меня с малых лет воспитывали в лучших спортивных традициях. На раннем этапе мой отец стал ключевой фигурой в моей карьере, проходя со мной все уровни развития как тренер, менеджер и друг. Моя жена и дети всегда меня наполняли невероятной поддержкой и вдохновляли продвигаться вперед", - отметил Максим Мирный.
Полный текст открытого письма опубликован на сайте Белорусской теннисной федерации.
Белорусский 41-летний теннисист за свою карьеру становился первой ракеткой мира в парном разряде, олимпийским чемпионом в 2012 года в смешанном парном разряде с Викторией Азаренко. Он десятикратный победитель турниров Большого шлема в парном разряде и миксте, двукратный победитель итогового турнира ATP (2006, 2011) в парном разряде и победитель 53 турниров ATP (из них один в одиночном разряде). В Минске игрок открыл теннисную академию Max Mirnyi center.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4286 BYN
|2.423 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2.1384 BYN
|2.133 BYN
|2.136 BYN
|RUB
|3.2047 BYN
|3.2 BYN
|3.215 BYN