29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный белорусский теннисист Максим Мирный объявил о завершении карьеры игрока. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской теннисной федерации.

Спортсмен обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором поблагодарил своих детских тренеров, наставников во время профессиональной карьеры, руководство Белоруской теннисной федерации, Минспорта и Национального олимпийского комитета за поддержку на протяжении 25 лет активных выступлений на корте.

"Это было трудное для меня решение, учитывая, что теннис является моей жизнью с самого раннего детства. Счастлив, что мне удалось так долго наслаждаться этой игрой. Выступая на личных турнирах либо играя за страну, я всегда относился к своей профессии с высокой степенью уважения, всегда работал с полной отдачей и поэтому выхожу из игры без какого-либо сожаления и только на позитиве! Мне удалось достичь намного больше, о чем малыш из Минска мог мечтать, взяв в руку ракетку. Мой долгий путь в теннисе был бы невозможным без постоянной поддержки семьи. Я останусь в вечном долгу перед своими родителями, которые меня с малых лет воспитывали в лучших спортивных традициях. На раннем этапе мой отец стал ключевой фигурой в моей карьере, проходя со мной все уровни развития как тренер, менеджер и друг. Моя жена и дети всегда меня наполняли невероятной поддержкой и вдохновляли продвигаться вперед", - отметил Максим Мирный.

Полный текст открытого письма опубликован на сайте Белорусской теннисной федерации.

Белорусский 41-летний теннисист за свою карьеру становился первой ракеткой мира в парном разряде, олимпийским чемпионом в 2012 года в смешанном парном разряде с Викторией Азаренко. Он десятикратный победитель турниров Большого шлема в парном разряде и миксте, двукратный победитель итогового турнира ATP (2006, 2011) в парном разряде и победитель 53 турниров ATP (из них один в одиночном разряде). В Минске игрок открыл теннисную академию Max Mirnyi center.-0-