Максим Мирный станет почетным гостем на Итоговом турнире АТР в Лондоне

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный приглашен на Итоговый турнир АТР в Лондоне в качестве почетного гостя, сообщил корреспонденту БЕЛТА отец олимпийского чемпиона заслуженный тренер Беларуси Николай Мирный.

"Нас пригласили в Лондон на итоговый турнир АТР. Помимо спортивной составляющей, там будет торжественная часть. Максиму вручат приз за вклад в развитие этого вида спорта в мире. Конечно, он заслужил это своими результатами на международной арене, однако считаю, что это знак уважения по отношению не только к нему, но и ко всему белорусскому теннису", - сказал Николай Мирный.

42-летний Максим Мирный является олимпийским чемпионом Лондона-2012 в миксте и победителем шести турниров "Большого шлема" в парном разряде.

Чемпионами Итогового турнира АТР 2018 года являются немец Александр Зверев (в одиночном разряде) и дуэт Майк Брайан (США) / Джек Сок (США) - в парном. Итоговый турнир АТР-2019 пройдет с 11 по 17 ноября.-0-