Максим Скавыш признан лучшим футболистом Беларуси 2020 года

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий национальной сборной и борисовского БАТЭ Максим Скавыш признан лучшим футболистом Беларуси. Таков итог традиционного ежегодного опроса, в котором приняли участие белорусские футбольные специалисты и спортивные журналисты. Церемония подведения итогов футбольного сезона "Звездный мяч - 2020" прошла сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В завершившемся сезоне 31-летний форвард БАТЭ был лидером атак борисовского клуба и впервые выиграл бомбардирскую гонку национального первенства, забив 19 мячей. Максим Скавыш также признан лучшим игроком и нападающим 30-го чемпионата Беларуси.

Его одноклубник Игорь Стасевич, который два предыдущих года становился лучшим игроком страны, на этот раз признан лучшим полузащитником. Среди голкиперов лауреатом стал страж ворот солигорского "Шахтера" Александр Гутор, среди защитников - Максим Бордачев из "Торпедо-БелАЗа".

Лучшим тренером Беларуси назван Виктор Гончаренко, который в последние годы работает в московском ЦСКА. Юрий Пунтус, впервые приведший жодинское "Торпедо-БелАЗ" к бронзовым наградам, признан лучшим наставником национального первенства.

В командных номинациях две награды у футболистов брестского "Динамо" - приз "Зрительских симпатий" и "За волю к победе". Чемпион страны солигорский "Шахтер" получил приз "Двумя составами" за успешное выступление "основы" и "дубля". Жодинские торпедовцы стали обладателями приза "Справедливой игры".

Специального приза "За особый вклад в развитие массового футбола в Беларуси" удостоен Виктор Крупица, который недавно ушел из жизни в возрасте 39 лет после продолжительной болезни. Награду получила его жена Светлана.

В других номинациях призов удостоены:

женский футбол - Анастасия-Гражина Щербаченя;

лучший тренер женского футбола - Юрий Малеев;

мини-футбол (мужчины) - Олег Горбенко;

мини-футбол (женщины) - Наталья Васильева;

пляжный футбол - Вадим Бокач;

судейская бригада - Сергей Стецурин, Андрей Герасимук, Виктор Гетиков.-0-