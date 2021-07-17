Максим Скавыш признан лучшим игроком июня, Виталий Жуковский - лучший тренер

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Скавыш признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в июне. Таков результат традиционного опроса ассоциации "Белорусская федерация футбола", в котором участвуют журналисты ведущих белорусских СМИ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом летнем месяце 31-летний нападающий борисовского БАТЭ провел три матча, забив в них три гола. Всего в нынешнем первенстве Максим Скавыш забил девять мячей. По итогам голосования он набрал 22 очка из 36 возможных. В борьбе за звание лучшего игрока июня его конкурентами были Майкл Лопес ("Минск"), Павел Павлюченко ("Рух", Брест) и Станислав Беленький ("Динамо", Брест).

Максим Скавыш. Фото АБФФ

Лучшим тренером июня стал наставник БАТЭ Виталий Жуковский. Его подопечные одержали виктории во всех трех проведенных матчах с общим счетом 8:0. Футболисты БАТЭ сейчас имеют 39 очков и занимают второе место вслед за солигорским "Шахтером", у которого на один балл больше. Тренер борисовской дружины при голосовании получил 36 очков из 36 возможных, опередив своих коллег Романа Григорчука ("Шахтер"), Кирилла Альшевского ("Рух") и Федора Щербаченко ("Минск").-0-