"Филадельфия" проиграла предсезонный матч "Бостону", белоруса Максима Сушко в заявке "Флайерз" не было

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Максим Сушко, продолжающий подготовку к сезону вместе с клубом НХЛ "Филадельфией Флайерз", не попал в заявку на выставочный матч против "Бостона", который его команда проиграла со счетом 1:3 (1:1, 0:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Матч проходил с преимуществом "Бостона". Единственная шайба, заброшенная игроками "Филадельфии" стала результатом усилий Мэтта Нисканена.

Сейчас ростер "Филадельфии" насчитывает 54 хоккеиста. Максим Сушко был задействован в составе "Флайерз" на игру против "Нью-Йорк Айлендерс", по ходу которой выходил на лед в четвертой тройке нападения вместе с Михаилом Воробьевым и Кайлом Крискуоло. Нападающий из Беларуси провел на площадке около 25 минут и, получив положительные отзывы о своей игре, избежал первого отсева из стана "Филадельфии", состоявшегося накануне встречи с "Бостоном".-0-