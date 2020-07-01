Максим Володько и Юрий Ковалев не спасли тульский "Арсенал" от пятого поражения подряд в чемпионате России

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты тульского "Арсенала" потерпели пятое поражение подряд в чемпионате России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем поединке 25-го тура тульская команда уступила грозненскому "Ахмату" со счетом 1:3. Белорусские игроки "Арсенала" Максим Володько и Юрий Ковалев вышли на поле во второй половине встречи, но не смогли помочь команде спасти игру.

Фото ФК "Арсенал"

Также сегодня лидер российской премьер-лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга одолел в гостях "Тамбов" - 2:1, забив победный гол в компенсированное время второго тайма. Футболисты "Уфы" на своей арене разошлись миром с казанским "Рубином" - 0:0.

Позже "Сочи" у себя дома встретится с московским "Динамо" (Москва), а "Ростов" на своем стадионе будет соперничать с "Краснодаром", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. Встреча "Оренбурга" и "Урал" из Екатеринбурга перенесена.

Стартовые матчи 25-го тура состоялись вчера. Московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко в столичном дерби выиграли у "Спартака" со счетом 2:0. Московский "Локомотив" у себя дома сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 1:1.

Футболисты ЦСКА победили "Спартак" в матче футбольного чемпионата России В первом тайме армейцы имели небольшое преимущество, и на 27-й минуте игры Никола Влашич открыл счет. После перерыва спартаковцы заставили соперников обороняться, имели немало возможностей отыграться, но оборона ЦСКА во главе с опытнейшим голкипером Игорем Акинфеевым выстояла.

Турнирное положение: "Зенит" - 59 очков (25 матчей), "Локомотив" - 48 (25), "Краснодар" - 44 (23), "Ростов" - 41 (24), ЦСКА - 40 (25), "Спартак" - 32 (25), "Динамо" - 31 (23), "Уфа" - 32 (23), "Арсенал" - 28 (25), "Урал" - 28 (24), "Сочи" - 28 (24), "Ахмат" - 27 (25), "Рубин" - 27 (25), "Тамбов" - 25 (25), "Оренбург" - 23 (24), "Крылья Советов" - 23 (25).

Бомбардирскую гонку возглавляет лидер атак "Зенита" Артем Дзюба, забивший 15 мячей.-0-