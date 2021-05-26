Малеев назвал состав женской сборной Беларуси по футболу на июньские матчи

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб женской сборной Беларуси по футболу определил предварительный список игроков на июньские спарринги с командами Ирана и Узбекистана, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Главный тренер белорусской команды Юрий Малеев рассчитывает на 27 футболисток:
вратари - Екатерина Миклашевич ("Локомотив", Москва, Россия), Наталья Воскобович ("Звезда-2005", Пермь, Россия), Мария Свидунович ("Днепр", Могилев), Полина Малаева ("Минск");
защитники - Юлия Слесарчик ("Зенит", Санкт-Петербург, Россия), Ксения Кубичная ("Рязань-ВДВ", Россия), Виктория Казакевич, Анастасия Новикова, Анастасия Попова (все - "Динамо-БГУФК", Минск), Анна Красикова, Валерия Богдан (обе - "Минск");
полузащитники - Татьяна Маркушевская ("Лодзь", Польша), Елизавета Сергейчик ("Звезда-2005", Пермь, Россия), Полина Шатиленя, Татьяна Краснова (обе - "Рязань-ВДВ", Россия), Анна Пилипенко, Карина Ольховик, Анастасия Шлапакова, Анастасия Линник (все - "Динамо-БГУФК", Минск), Анна Сас, Анастасия Побегайло (обе - "Минск"), Анна Козюпа ("Сплит", Хорватия), Анастасия Шуппо ("Зенит", Санкт-Петербург, Россия);
нападающие - Виктория Валюк, Дарья Стежко (обе - "Динамо-БГУФК", Минск), Виктория Тихон ("Рязань-ВДВ", Россия), Мелана Суровцева ("Минск").
Команда соберется в Минске 6 июня и будет тренироваться на базе ассоциации "Белорусская федерация футбола" в Веснянке. 8 июня команда Юрия Малеева проведет в Могилеве товарищеский матч с командой Ирана, 14 июня в Витебске встретится с футболистками Узбекистана.-0-