Малиец Хамане Ньянг избран президентом Международной федерации баскетбола

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым президентом Международной федерации баскетбола (ФИБА) избран Хамане Ньянг из Мали. Такое решение сегодня приняли участники 21-го конгресса ФИБА, который проходит в Пекине в преддверии старта мужского чемпионата планеты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С 2014 по 2019 год Хамане Ньянг был вице-президентом ФИБА и главой ФИБА-Африка. На посту руководителя мирового баскетбола он сменил аргентинца Орасио Мураторе, который занимал эту должность с августа 2014 года.

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации баскетбола, во время работы конгресса прошла церемония награждения, на которой были отмечены национальные баскетбольные федерации, добившиеся наибольших успехов в своей работе. Белорусская федерация вошла в тройку лучших и получила памятный приз как организация, показавшая значительный прогресс в 2017-2019 годах в развитии женских команд. "Безусловно, эта награда - показатель того внимания спорту, который уделяется со стороны руководства страны, - сказал председатель БФБ Максим Рыженков. - В последние годы Беларусь приняла ряд крупных турниров, таких как чемпионат Европы - 2015 по баскетболу 3х3, чемпионат мира - 2018 среди девушек до 17 лет, турнир по баскетболу 3х3 на II Европейских играх".-0-