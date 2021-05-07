"Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" стали финалистами футбольной Лиги Европы

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Вильярреал" стали финалистами Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Манчестер Юнайтед" после разгромной домашней виктории над итальянской "Ромой" (6:2) на выезде проиграл со счетом 2:3, но пробился в финал.

В другой паре лондонский "Арсенал" на своем поле не сумел взять реванш у "Вильярреала", завершив встречу вничью - 0:0. На прошлой неделе испанский клуб на своей арене одолел английскую команду с минимальным преимуществом - 2:1.

Решающий поединок Лиги Европы состоится 26 мая в польском Гданьске. В финале прошлого турнира в немецком Кельне испанская "Севилья" завоевала свой шестой титул, обыграв итальянский "Интер" из Милана со счетом 3:2.-0-