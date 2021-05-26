"Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" сыграют в финале футбольной Лиги Европы

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Вильярреал" сегодня встретятся в финале Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий поединок второго по рангу континентального клубного турнира будет судить бригада французских арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Финальный матч Лиги Европы пройдет в польском Гданьске. Встреча, которая начнется в 22.00, будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 1". В полуфинале футболисты "Манчестер Юнайтед" оказались сильнее итальянской "Ромы" - 6:2 (дома) и 2:3 (в гостях). "Вильярреал" одолел по сумме двух полуфинальных встреч английский "Арсенал" из Лондона - 2:1 (дома) и 0:0 (в гостях).

В финале прошлого сезона Лиги Европы в немецком Кельне испанская "Севилья" завоевала свой шестой титул, обыграв итальянский "Интер" из Милана со счетом 3:2.

В финальном матче главного континентального турнира - Лиги чемпионов - 29 мая в Стамбуле встретятся два представителя английской премьер-лиги "Манчестер Сити" и лондонский "Челси".-0-